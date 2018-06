Sfreccia a 112 chilometri orari nel centro abitato: maxi multa, ciao patente e punti "tagliati"

Rischia una multa da 700 euro il conducente di un'auto che nella mattinata di oggi è stato beccato a sfrecciare alla velocità di 112 chilometri orari nel centro abitato di San Secondo di Città di Castello sorpassando anche gli altri veicoli. Ora, oltre al maxi verbale, rischia la sospensione della patente da uno a tre mesi e la decurtazione di 15 punti dalla patente. E' il risultato dei controlli della velocità con il telelaser, messi in atto dagli agenti della polizia municipale sul tratto della SP 221 che attraversa il centro abitato di Lerchi e sul tratto della SP 105 che attraversa il centro abitato di San Secondo. In tutto sono state accertate sei violazioni per superamento del limite di velocità di oltre 20 Km/h.