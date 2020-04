Provincia e Comune di Città di Castello in lutto: è deceduta la mamma del Presidente Bacchetta

Un grave lutto ha colpito il presidente della Giunta provinciale e sindaco di Città di Castello, Luciano Bacchetta. E' deceduta l'amata Dina Ciribilli madre dell'esponente politico socialista. A darne notizia il vice-presidente Sandro Pasquali a nome del consiglio: “Una perdita acuita dai momenti dolorosi che le nostre città stanno vivendo a causa del Covid-19 che limitano i gesti e le esequie. Un lutto che addolora, ben conoscendo l’affetto profondo che univa Luciano, i suoi fratelli Roberto e Luca e l’intera famiglia alla cara mamma. Non possiamo quindi che stringerci intorno a loro con affetto e profondo rispetto”. Alle sentite parole del vicepresidente Pasquali si sono unite anche quelle del Direttore Generale Stefano Mazzoni a nome dei dipendenti della Provincia di Perugia e dell’Ufficio stampa dell’Ente.

Anche il vescovo di Città di Castello Domenico Cancian ha espresso cordoglio e massima vicinanza alla famiglia di Luciano Bacchetta: "Esprimo le mie più vive condoglianze al sindaco Luciano Bacchetta e ai fratelli Roberto e Luca, per la morte della loro mamma Dina. L’ho conosciuta specialmente in questi ultimi anni di dura sofferenza portata con dignità e fede. Come quelli che l’hanno conosciuta, ho apprezzato la sua testimonianza esemplare di donna, lavoratrice, moglie, mamma e nonna. È stata vicina alla comunità civile e cristiana in modo discreto, positivo e sofferto, dando il suo contributo. La ringraziamo, chiedendo al Signore l’eterna gioia del Paradiso. Condoglianze anche ai suoi cari nipoti."