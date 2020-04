La commovente lettera di un figlio al padre morto per il virus: "Tu eri cosi, pieno di gentilezza e umanità"

Parole di amore e stima, parole che solo un figlio sa pronunciare davanti alla tragedia della perdita prematura di un genitore. Leonardo Bracchini ha così impugnato carta e penna per ricordare il suo papà Gabrio, conosciuto imprenditore tifernate scomparso a causa del morbo, qualche giorno fa. Davanti a quella disperazione, ha così voluto salutare il padre ricordandolo per le sue doti umane e la sua saggezza e dedizione lavorativa. “A me l’onore e la fortuna di averti avuto come padre”.

La lettera è stata letta dal sindaco di Città di Castello, Luciano Bacchetta, su volontà del figlio che ha deciso di renderla pubblica.

“Mio padre si è distinto per umanità gentilezza e forte impegno, caratteristiche con le quali ha guidato la sua azienda. Amava tantissimo il suo lavoro e, insieme al suo spirito imprenditoriale, questo gli ha permesso di raggiungere risultati prestigiosi, riconosciuti nel suo settore e dagli uomini che lo hahno conosciuto. Sempre in prima linea e pronto a mettersi in gioco sia dal punto di vista umano che professionale per aiutare il prossimo. In modo unanime viene ricordato per la sua gentilezza e umanità. A me l’onore e la fortuna di averti avuto come padre.”

“Attraverso questa testimonianza ha aggiunto il sindaco Bacchetta- vogliamo ricordare tutti coloro che sono scomparsi in queste settimane di emergenza e che non hanno potuto avere un funerale degno”. “Voglio inoltre ringraziare anche i tanti soggetti che hanno fatto donazioni: la Fattoria Montelupo, I Vigili Urbani, la famiglia Ruggero che ha donato due ventilatori polmonari, le società rionali e le persone singole. Stanno pervenendo i finanziamenti del Governo, 235mila euro, e l’Anci ha adottato dei criteri per la distribuzione alle famiglie che ne hanno bisogno. Nei prossimi giorni li ufficializzeremo. Chiediamo a tutti coloro che conoscono persone in difficoltà senza aiuto di segnalarle agli Uffici del Comune. Un passaparola di solidarietà che renderà veramente utili queste risorse”.