Brutta caduta dal motorino per un 17enne: trasferito all'ospedale di Perugia

E’ stato trasportato con l’eliambulanza all’ospedale di Perugia, un giovane di 17 anni che giovedì scorso è caduto accidentalmente dal motorino. Il ragazzo in un primo momento è stato ricoverato all’ospedale di Città di Castello.

Al giovane sono stati diagnosticati un trauma cranico, un trauma toracico e addominale, fratture ed escoriazioni varie. Ma è stata una frattura vertebrale a far propendere per una consulenza neurochirurgica con i medici del nosocomio perugino. Da qui il trasferimento sabato mattina in eliambulanza verso la Rianimazione del Santa Maria della Misericordia.