Città di Castello, fuori strada con l'auto lungo la E45: due persone ferite

Due persone sono rimaste ferite nell'incidente che si è verificato questa mattina, sabato 9 marzo, nei pressi dell'uscita di Città di Castello Nord, direzione Perugia, della E45.

Per cause in via di accertamento, il conducente della vettura ha perso il controllo del mezzo che è finito fuori strada. Entrambi gl occupanti sono rimasti feriti e sono stati affidati alle cure dei medici. Non risultano in condizioni preoccupanti.

Sul posto vigili del fuoco e forze dell'ordine a cui è affidato il compito di ricostruire l'accaduto.