Città di Castello, scontro tra due auto alla rotatoria di Cerbara: accertamenti in corso

E' in via di ricostruzione la dinamica dell'incidente che oggi, 9 febbraio, si è verificato nella zona industriale di Cerbara. Lo scontro si è verificato nella rotatoria all'incrocio tra via Marx e via Toniolo.

I veicoli coinvolti erano condotti da una donna di 48 anni, residente a Città di Castello, da un uomo di 57, anch'egli residente a Città di Castello. Verifiche in corso da parte della polizia locale di Città di Castello che è intervenuta sul posto con una pattuglia. Gli automobilisti non hanno riportato ferite.