Città di Castello, incidente tra auto e bicicletta: ciclista finisce in ospedale

Incidente stradale a Città di Castello nel tardo pomeriggio di lunedì 8 giugno. Intorno alle 18.45 in Via Cadibona all'intersezione con Via Futa, nel quartiere La Tina, un 45enne alla guida di un'auto si è scontrato - per cause ancora in corso di accertamento - con un 21enne alla guida di una bici. Sul posto la polizia municipale di Città di Castello e il 118. Il giovane è stato soccorso dall'ambulanza e trasportato in ospedale. Per lui una prognosi di 10 giorni.

