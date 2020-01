Truffa un cliente, documenti falsi per ingannare il giudice: imprenditrice denunciata

L'impianto fotovoltaico (pagato) che non c'è. E documenti finti per tentare di ingannare il giudice. I Carabinieri della Compagnia di Sansepolcro hanno denunciato un’imprenditrice del settore di energia rinnovabile, una 40enne tifernate, per truffa. La donna, secondo le indagini dei carabinieri, non ha rispettato il contratto stipulato con un cliente della Valtiberina per la fornitura di impianto fotovoltaico. Un danno da 76mila euro.

E non è finita qui. La donna, sempre secondo quanto accertato dai carabinieri di Sansepolcro, ha cercato di ingannare il giudice della Corte d'Appello di Perugia allegando all'istanza presentata per chiedere la sospensione della sentenza emessa dal Tribunale di Perugia documenti e visura falsi dell'impianto fotovoltaico mai consegnato. Denunciata per falsità in atti e uso di atti falsi.