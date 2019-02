Altotevere, irruzione dei ladri in un negozio cinese, poi via con il bottino

Furto in un negozio cinese di Città di Castello, quello avvenuto nella notte a cavallo tra il 25 e il 26 febbraio. Amara sorpresa per i titolari del negozio in via Achille Grandi, che hanno sporto denuncia ai carabinieri della locale Compagnia dei carabinieri.

Secondo quanto riportato dal sito di informazione AtvReport.it, i ladri hanno fatto irruzione approfittando della notte e forzando una porta secondaria. Una volta all'interno, si sono diretti verso la cassa del negozio per poi andarsene con un bottino di poche decine di euro.