A tu per tu con i ladri in casa, anziana mette in fuga i malviventi e rimane ferita

A tu per tu con il ladro in casa. E' quanto accaduto sabato 17 marzo intorno all'ora di cena, nel quartiere Graticole di Città di Castello. Vittima dei malviventi è stata l'abitazione di un'anziana, che in quel momento si trovava sola in casa quando ha avvertito alcuni rumori provenire da una stanza. Lo riporta il sito Atvreport; la donna ha iniziato a urlare, mettendo così in fuga i malviventi che, nel cercare una via di fuga, l'hanno spintonata facendola cadere a terra. A soccorrere l'anziana sarebbe stata una vicina di casa che ha dato l'immediato allarme alle forze dell'ordine. Sul posto sono arrivati gli agenti del Commissariato di Città di Castello per avviare tutti gli accertamenti utili per risalire all'identità dei ladri. L'anziana invece, è stata soccorsa dal 118 a causa di una ferita al naso provocata dalla caduta.