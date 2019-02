Fermato per un normale controllo mentre passeggia: scovata droga e contanti, arrestato

Fermato per un normale controllo, è stato arrestato con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio dai carabinieri di Città di Castello. Tutto è accaduto nella serata di martedì durante un controllo di routine: l'uomo, un 50enne italiano, stabile nel territorio tifernate, è stato fermato dai carabinieri mentre stava camminando a piedi.

Da un primo controllo i militari gli hanno trovato addosso circa due grammi di droga. Decisi a vederci chiaro, hanno così esteso la perquisizione anche all'interno della sua abitazione da dove sono saltati fuori altri grammi di cocaina (15 in tutto), un bilancino di precisione e soldi in contanti. Per l'uomo è scattato così l'arresto per detenzione ai fini di spaccio in attesa dell'udienza del processo per direttissima che si è celebrata questa mattina al tribunale di Perugia. L'indagato - difeso dall'avvocato Michele Gamboni - ha patteggiato la pena a otto mesi di reclusione ed è stato rimesso in libertà senza misure restrittive.