Città di Castello, auto distrutta la sera di Natale: scoperto il vandalo, un 20enne

E' stato identificato il vandalo che la notte di Natale si era accanito senza motivo provocando molti danni ad un'auto in sosta. I militari dei Carabinieri di Città di Castello, a conclusione d’indagine, hanno identificato un 20enne albanese per i danneggiamenti in via San Florido. Il giovane, secondo l'arma, era completamente ubriaco la notte di Natale. I carabinieri sono risaliti a lui dopo aver ascoltato testimoni e aver prima acquisito e poi analizzato le immagini delle telecamere di video-sorveglianza presenti nell'area. Oltre alla denuncia, ora l'albanese dovrà ripagare i danni causati che ammonterebbero a svariate migliaia di euro.