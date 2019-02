Dopo anni di botte e umiliazioni... si fida degli agenti e denuncia il marito violento: allontanato 40enne

Finalmente si è fidata di quei poliziotti che, in diverse occasioni, si erano occupate del suo caso. Ha avuto la forza, dopo anni di botte e umiliazioni, di denunciare il marito violento, spesso ubriaco. Contro di lui è scattata immediatamente una misura cautelare di divieto di avvicinamento alla moglie emessa dal GIP del Tribunale di Perugia. Dovrà ora cambiare vita - per evitare il prossimo passo: il carcere - un quarantenne italiano, residente a Città di Castello, accusato di essere responsabile di aggressioni fisiche e verbali, nonché di lesioni in danno della moglie convivente. Il 40enne oltre il divieto di avvicinamento è stato anche denunciato anche per i reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali ed atti persecutori.