Ragazzo tifernate truffato durante vendita online: il trucco della ricarica, denunciato 37enne

I Carabinieri della Stazione di Città di Castello hanno scoperto un truffatore seriale on line il quale, con raggiri, è riuscito a farsi accreditare la somma di 1.500 da un ragazzo tifernate che aveva messo in vendita alcuni prodotti sul noto sito internet “Subito.it”. Il truffatore, un uomo di 37 anni residente nel Teramano, facendo credere di essere interessato all’acquisto dei prodotti messi in vendita dal giovane, lo ha indotto in errore, guidandolo “passo passo” telefonicamente a compiere varie operazioni on line con la sua carta di credito in modo da versare la somma di 1500 euro anziché ottenerla, ricaricando di fatto la carta prepagata del denunciato.

Gli accertamenti subito posti in essere con riscontri incrociati, hanno portato i Carabinieri ad acquisire elementi di colpevolezza a carico dell'abruzzese benchè questo avesse adottato alcuni accorgimenti per rendere anonimi sia il numero di telefono che la carta prepagata. "Il raggiro - scrivono i carabinieri - con la medesima procedura e cioè facendo effettuare alla vittima tre operazioni dell’importo di 500,00 ciascuna, è già stato adottato in almeno una decina di casi negli ultimi mesi e pertanto sembra molto plausibile l’ipotesi che l’autore del reato sia il medesimo per cui sono in corso indagini in tal senso".