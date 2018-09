Crolla parte di muro del Duomo di Città di Castello, vigili del fuoco sul posto

Crollata parte della facciata di muro del Duomo. E' accaduto nella serata di sabato a Città di Castello. I vigili del fuoco sono intervenuti con l'ausilio di un'autoscala proveniente da Perugia, l'area è stata messa in sicurezza e transennata e nessuna persona è rimasta ferita nel crollo.

Da quanto si apprende si è trattato del distacco di una porzione di copertura esterna del Duomo composta da pietre arenarie di circa 6 metri per 3.5. Ad essere interessata dal distacco, una piccola porzione del muro compreso tra due finestre. Sul posto, come detto, sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco del Distaccamento di Città di Castello e i tecnici. Accertamenti in corso per individuare le cause del crollo.