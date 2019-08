Vandalismo e droga nei parchi, task-force in azione: fogli di via, espulsioni, tanti minori segnalati

Controllo massiccio dei Carabinieri nelle aree verdi e parchi pubblici di Città di Castello. Dal pomeriggio e fino a tarda sera sono state controllate le aree verdi ed i parchi pubblici al fine di prevenire e contrastare i reati di danneggiamento di opere pubbliche, nonché episodi di spaccio di sostanze stupefacenti. Numerose le pattuglie sia in uniforme che in abiti civili hanno passato al setaccio le aree dove ultimamente sono stati effettuati dei danneggiamenti alle infrastrutture e dove sono stati segnalati alcuni episodi sospetti di spaccio di droga.

Molti i ragazzi controllati, nella stragrande maggioranza dei casi minorenni, ma nella rete sono finiti anche diversi sospetti - con precedenti di polizia - la cui posizione è al vaglio dopo essere stati trovati in possesso di piccole quantità di stupefacenti. Il monitoraggio si è esteso anche ad alcuni esercizi pubblici adiacenti alle aree verdi per la verifica di vendita degli alcolici e delle sigarette ai minorenni. Su questo fronte nessuna irregolarità è stata riscontrata.

Sul fronte dei controlli sull'immigrazione: foglio d via per tre anni per un extracomunitari denunciato da parte dai Carabinieri di Città di Castello per alcuni reati contro la persona e contro il patrimonio; per un altro cittadino extracomunitario, risultato clandestino, sono state avviate le pratiche per l’espulsione dal territorio Nazionale.