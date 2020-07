Controlli in Altotevere, guida a zig zag: patente ritirata, tasso alcolemico 6 volte il massimo consentito

Durante un normale controllo del territorio, i carabinieri si sono imbattuti in una Lancia Y che procedeva a zig zag lungo via Bologni a Città di Castello. Per evitare il peggio hanno immediatamente fermato l'auto per verificare il livello "alcolico" del conducente. Sottoposto ad un esame è risultato avere un tasso alcolemico addirittura di quasi 6 volte il massimo consentito. Per il 32enne, straniero, è scattato quindi il ritiro della patente e la denuncia per guida in stato di ebrezza alcolica.

Alcool protagonista anche ad Umbertide dove gli stessi Carabinieri sono stati costretti ad intervenire a seguito di un litigio per futili motivi tra un uomo ed una donna. Sottoposti entrambi ad accertamenti con il dispositivo portatile alcol blow, l’uomo è risultato positivo. Allo stesso quindi, un 35enne del posto, i Militari hanno contestato l’illecito di ubriachezza molesta.