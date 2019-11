Maltempo, finisce con l'automobile nel fiume: vigili del fuoco al lavoro

Per cause in via di accertamento, nel pomeriggio di oggi, 16 novembre, un'automobile è finita nelle acque di un fiume. Il veicolo è stato trascinato per diversi metri, prima di fermarsi. L'incidente si è verificato nei pressi di Citerna

Al lavoro i vigili del fuoco che hanno richiesto l'intervento dei mezzi cingolati di stanza a Norcia. Il fatto si è verificato in una zona particolarmente impervia. Gli occupanti dell'auto sono riusciti a mettersi in salvo, non risultano persone coinvolte.