Ciclista urtato da un'auto finisce a terra e rimane ferito: accertamenti in corso

Scontro tra un'automobile e una bicicletta. Alle 15 circa di oggi, 14 novembre, nella rotonda "Maria Curie", all'incrocio tra la variante dell'Apecchiese e via Engels, si è verificato un incidente stradale. Una vettura, condotta da un uomo di 59 anni, residente a Città di Castello, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Municipale di Città di Castello, si è scontrata con un un ciclista di 42 anni, anch'egli residente a Città di Castello che è caduto a terra riportando lesioni .