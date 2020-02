In Breve - Città di Castello, donna provoca il caos in negozio: multa per ubriachezza molesta

Ha creato il caos in un negozio a Città di Castello, tanto che il proprietario per farla uscire dal locale, ha chiesto l'intervento dei Carabinieri. Protagonista di questa storia è stata una donna di 53 anni, rumena ma da diversi anni in Umbria, che era entrata in teoria a fare shopping in un negozio della zona commerciale nel tifernate. Come hanno verificato i Carabinieri la causa causa degli eccessi della donna era l'alcol. Per questo è stata pesantemente sanzionata per ubriachezza molesta: multa di 103 euro.