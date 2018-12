IN BREVE Trovato cadavere di un uomo in un'abitazione: indagini in corso

i Carabinieri di Città di Castello stanno indagando sulla morte di un ingegnere che da tempo era al servizio di una azienda metalmeccanica con sede in Altotevere. Il corpo è stato trovato nella sua camera dopo che da diverso tempo non rispondeve a parenti ed amici. Tutto l'appartamento è stato passato al setaccio per trovare degli elementi utili per ricostruire le ultime ore di vita dell'uomo. Non si esclude il gesto voontario.