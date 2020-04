Coronavirus, dati incoraggianti negli ultimi giorni a Città di Castello: 12 nuovi guariti e zero nuovi contagi

“Aggiorniamo la situazione con la bella notizia dei 12 guariti e nessun nuovo caso. La curva si va accentuando su valori abbastanza chiari e incoraggianti. Purtroppo c’è anche un signore di 91 anni deceduto, facciamo le condoglianze alla famiglia": lo ha affermato il sindaco di Città di Castello, Luciano Bacchetta, nel bollettino medico relativo al coronavirus. Ci sono 9 persone in più in regime di quarantena. Il totale dei positivi è 54 a fronte di 55 guariti e 12 persone decedute.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"I dati indicano una tendenza definita - ha spiegato il sindaco - in tutta la settimana abbiamo avuto pochissime positività e molti guariti. Voglio ringraziare il centro Jack Sintini che ha messo a disposizione fondi per il nostro ospedale e un signore che vuole rimanere anonimo per il materiale sanitario messo a disposizione di Muzi Betti. Ieri il Coc è comparso in un bel servizio al TG3 Umbria dove ha spiegato il suo ruolo in questa fase tra cui la gestione delle distribuzione dei Buoni Spesa, su cui interverrà anche il Comune con risorse proprie".