Fiamme nella falegnameria, vigili del fuoco in azione per spegnere l'incendio

Incendio in una falegnameria a Badiali, frazione del Comune di Città di Castello. E' quanto accaduto poco fa, intorno alle 12.50. Sul posto, a seguito della chiamata alla centrale del 115, sono intervenuti i vigili del fuoco del Distaccamento tifernate con l'ausilio dei mezzi A.P.S e dell'autobotte.

Sconosciute, al momento, le cause dell'incendio; l'intervento è ancora in corso, ma fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta. Secondo quanto si apprende, sarebbero stati i passanti a far scattare l'allarme ai vigili del fuoco.