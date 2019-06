Altotevere, incendio divampa in un'azienda: task-force in azione per spegnere le fiamme

Un incendio in un'azienda si è verificato questa sera, intorno alle 20, in Altotevere, alla periferia di Città di Castello. Le fiamme e il denso fumo nero hanno attirato l'attenzione di alcuni testimoni che subito hanno allertato i vigili del fuoco che hanno raggiunto il luogo con due squadre e un'autobotte, altri mezzi sono arrivati dal resto della provincia in un secondo momento.

Dai primi rapporti si parla comunque di situazione sotto controllo anche se ci vorranno diverse ore per arginare definitivamente le fiamme che sono divampate - secondo una prima ricostruzione - all'esterno dei capannoni. Ad ardere sarebbero bancali e contenitori di plastica. Non ci sono feriti. La centrale sta inviando una seconda autobotte a sostegno della takforce impegnata in questa azienda dell'Altotevere.