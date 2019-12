Scontro tra taccheggiatore e guardia giurata al centro commerciale: arrestato 49enne dopo una breve fuga

Aveva nascosto alcune confezioni di cibo sotto il cappotto con l'intento di non pagarle, quando è stato sorpreso dall'addetto alla sicurezza del centro commerciale che gli ha intimato di fermarsi per un controllo. Ma a quel punto ha preferito tentare la fuga saltando le casse e dirigendosi velocemente verso l’uscita. L'addetto alla sicurezza però gli si è parato davanti e ne è scaturito un parapiglia dal quale ha avuto la meglio il taccheggiatore che è riuscito così a guadagnare l’uscita dal centro commerciale.

L’allarme, lanciato alla centrale operativa dei Carabinieri di Città di Castello, ha fatto si che una pattuglia del Radiomobile che si trovava proprio in zona per i controlli rinforzati presso gli esercizi commerciali in occasione dellefestività natalizie, riuscisse a rintracciare e bloccare l’individuo poco distante. L’uomo, un 49enne di Sansepolcro, è stato trovato in possesso di alcuni generi alimentari che aveva rubato poco prima al supermercato e pertanto è stato arrestato per il reato di rapina. Il toscano è stato processato con rito direttissimo avanti al Tribunale di Perugia che ha convalidato l’arresto e rimesso in libertà il reo in attesa dei termini a difesa richiesti.