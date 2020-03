Ritirate patenti dopo incidenti e guida a zig-zag: uno si schianta contro auto in sosta, l'altro con tasso d'alcol da record (3,05g/l)

Praticamente ad un passo dal coma etilico, dopo aver bevuto senza sosta, si era messo alla guida della propria vettura per tornare a casa. Ma prima che poteva farsi del male e farlo agli altri - l'andatura era totalmente a zig-cag - è incappato nei controlli dei carabinieri programmati per tutto lo scorso fine settimana in Altotevere. Il 47enne sottoposto all'alcoltest - in via biturgense a Città di Castello - ha fatto registrare uno sforamente di oltre sei volte la soglia di tolleranza: ben 3.05 grammi di alcol ogni litro di sangue. Insomma un rilievo record per l'automobilista a cui stata ritirata la patente e denunciato per guida in stato di ebbrezza. Stessa sorte, con valori più bassi (1,80 grammi litro), per un 21enne albanese che è stato controllato dopoche in Loc. Pietrangeli aveva perso il controllo della propria auto finendo contro altri due mezzi in sosta.