Trovato morto in camera da letto, incubo droga killer: disposta autopsia sul 31enne

Sarà effettuata l'autopsia sul corpo del 31enne trovato senza vita in camera da letto ieri mattina, mercoledì 28 novembre. Il tragico ritrovamento è stato fatto dai familiari del giovane che hanno immediatamente lanciato l'allarme al 118, ma il personale medico - sanitario giunto sul posto non ha potuto fare nulla per strapparlo alla morte.

Sul caso stanno indagando i carabinieri di Città della Pieve coordinati dalla procura per cercare di far luce sulla tragedia, ma anche per ricostruire le ore antecendenti al suo decesso. L'ipotesi investigativa è quella di una prossibile assunzione di sostanze stupefacenti. Intanto, come detto, è stata disposta l'autopsia che verrà effettuata nelle prossime ore per far luce a 360 gradi sulla drammatica vicenda. Se l'ipotesi della droga "killer" verrà confermata, a quel punto le indagini si muoveranno per scoprire chi gliela abbia venduta.

I dati Secondo fonti istituzionali nella provincia di Perugia, nel 2017, ci sono stati 6 i morti per overdose, mentre nei primi dieci mesi del 2018 sono stati 7, correlati all’assunzione di eroina, a volte associata ad altre droghe. Inoltre, dalla fotografia scattata nel corso della Commissione d’inchiesta presieduta da Giacomo Leonelli sulla “criminalità organizzata, infiltrazioni mafiose, tossico-dipendenze, sicurezza e qualità della vita”, alla quale hanno preso parte i due prefetti di Perugia e Terni, lo spaccio a Perugia si concentra soprattutto nella zona ferroviaria: Fontivegge, con le sue vie di comunicazione e approdo di consumatori soprattutto italiani, ma anche studenti, in un mercato della droga gestito da nordafricani e albanesi.

I vettori ferroviari Foligno – Roma e Terontola – Firenze, sono quelli più utilizzati per venire a Perugia, comprare droga, consumarla in loco e infine ripartire. Perugia, ma anche Terni, agevolati dalla presenza da comunicazioni stradali e ferroviarie si collocano così nel mercato del consumo degli stupefacenti