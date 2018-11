Trovato morto 31enne, indagini dei Carabinieri: non si esclude la pista della droga killer

I Carabinieri di Città della Pieve stanno indagando sulla morte di un 31enne, italiano e residente in città, scoperta questa mattina. Nulla hanno potuto fare i medici chiamati sul posto dato che la morte risalirebbe a diverse ore prima del ritrovamento. Al momento non si conoscono altri particolari. Si sta cercando di ricostruire le ultime ore di vita del giovane e le sue abitudini. Tranne l'omicidio non si escludono altre piste, come ad esempio l'abuso di sostante stupefacenti o un malore.