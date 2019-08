Restituire sempre - Per un cellulare trovato su una panchina scatta la denuncia per ricettazione

Gli oggetti degli altri, anche se trovati in luoghi pubblici, è meglio sempre restituirli al diretto interessato o consegnarli alle forze dell'ordine. Tutto questo per evitare una potenziale denuncia non da poco conto e quindi costosi e rischiosi contenziosi con la giustizia. Lo hanno scoperto a loro spese due donne di 43 e 20 anni che i Carabinieri di Città della Pieve hanno denunciato per il reato di ricettazione in concorso perchè sorprese, a distanza di diverse settimane, utilizzare tranquillamente un cellulare Huawei il cui smarrimento era stato denunciato dalla proprietaria nel mese di giugno.

La donna aveva appoggiato il telefono sopra una panchina dei giardini pubblici, dopo di che si era allontanata dimenticandosi di riprenderlo. Ma dopo circa 10 minuti, il tempo di realizzare di aver perso il cellulare, era ritornata sulla stessa panchina ma senza ritrovare nulla. Le due sospettate, originare dello Sry Lanka, rischiano se condannate una multa da 516 euro e fino a due anni di carcere (con pensa sospesa dato la particolare tenuitù del fatto).