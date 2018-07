Fumo e fiamme in un deposito, rotoballe a fuoco: scatta l'allarme

Due squadre e tre mezzi dei vigili del fuoco provenienti dalla centrale e dal distaccamento volontario di Città della Pieve sono intervenuti nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 25 luglio, in località Ponticelli per un incendio. L'allarme è scattato intorno a mezzogiorno. Le fiamme sono divampate da un deposito di rotoballe, ma le cause di quanto accaduto sono ancora in fase di accertamento. Fortunatamente, da quanto si apprende, nessuno è rimasto ferito nell'incendio.