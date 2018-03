Città della Domenica, nuova vita per la "casa" perugina del divertimento: tutte le novità

La rinascita della Città della Domenica. E’ stato rinnovato questa mattina il protocollo d’intesa tra il Parco più famoso di Perugia e il Comune, finalizzato alla valorizzazione di questo luogo storico per la città e a Perugia stessa. Il progetto, è stato spiegato nel corso della conferenza stampa presentata questa mattina a Palazzo dei Priori, punta da un lato “a far tornare i turisti e dall’altro a far sì che per i perugini la Città della Domenica torni ad essere un luogo della quotidianità, da vivere in tanti modi”. Sono state queste le parole del direttore del parco, Alessandro Guidi, alla presenza del sindaco di Perugia, Andrea Romizi, e dall’assessore alla cultura. Teresa Severini.

Tra i punti fondamenti del protocollo la promozione reciproca, attraverso i rispettivi siti internet, la collaborazione per iniziative ed eventi di promozione turistica della Città della domenica a Perugia, anche con l’obiettivo di favorire la fruibilità del parco da parte di studenti delle scuole perugine, ma soprattutto l’impegno della Città della domenica a rendere il biglietto d’ingresso valevole per tutta la stagione, una sorta di abbonamento che favorisca il ritorno dei visitatori al parco e, quindi, in città.

L’anno scorso, anche grazie a questa iniziativa, così come alle migliorie apportate alle animazioni e ad un’offerta sempre più innovativa e strutturata, il parco ha registrato un 30% in più di ingressi.“E’ una promozione che si inserisce in maniera intelligente nell’offerta turistica della città di Perugia, –ha sostenuto l’assessore al Turismo Teresa Severini- che costuituisce un richiamo importante per le famiglie, sia per quelle perugine che per quelle che provengono da fuori città e regione. Per l’amministazione ciò è particolarmente importante, anche nell’ottica di una Perugia sempre più family frendly.”

Anche il sindaco Romizi ha tenuto a sottolineare l’importanza della Città della domenica per i più piccoli, che hanno la possibilità di vivere a contatto con la natura e di coltivare la propria fantasia, ma anche per gli adulti, che vi trovano l’occasione per rilassarsi e rigenerarsi.

LA STORIA DEL PARCO Nato oltre 50 anni fa, il 21 aprile 1963, il parco divertimenti faunistico di Città della domenica è stato il primo esempio di parco divertimenti in Italia, luogo di riferimento, con i suoi 45 ettari, molti dei quali immersi nel verde, non solo dei perugini ma anche di molti visitatori provenienti da fuori regione. A fondarlo l’imprenditore Mario Spagnoli, figlio di Luisa, che nel 1960 decise di trasformare i terreni di proprietà sul monte Pulito in un parco dedicato al tempo libero delle famiglie. Nel corso degli anni, a differenza di altri parchi tematici, la Città della domenica si è evoluta accentuando l’aspetto didattico legato alla presenza di animali, alcuni allo stato brado come mufloni, pavoni e daini, altri custoditi in ampi recinti come i bufali o gli asinelli bianchi dell’Asinara razza che, proprio grazie alla collaborazione tra la Città della domenica e l’Università di Perugia, ha potuto essere salvata dall’estinzione. Un aspetto, quello didattico, che si è andato ancor più accentuando con la gestione di Mariella Spagnoli, subentrata al padre nel 1977, che ha voluto dare al parco una finalità di conservazione di specie animali e di educazione naturalistico-ambientale che ancora oggi porta avanti.

Negli anni Novanta è stato poi aggiunto un rettilario con alligatori, caimani e serpenti, divenuto uno dei più importanti d’Europa. Oggi il parco, dopo un’importante opera di restyling delle attrazioni e di investimenti su spettacoli di altissima qualità, continua a lavorare sul rinnovamento dell’offerta ludica affinché la Città della domenica possa offrire ai bambini di ogni età la magia di un’esperienza a contatto con la natura. A questo proposito il parco è pronto a una nuova stagione che si aprirà ufficialmente sabato 24 marzo. In programma spettacoli e animazioni e la possibilità di visitare il nuovo percorso evoluzionistico all’interno del rettilario.