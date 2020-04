In fiamme il tetto di una casa, vigili del fuoco al lavoro

In fiamme il tetto di un'abitazione. L'ijncendio si è verificato intorno alle 21 di giovedì 23 aprile in località Tassinara, a Città di Castello.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, intervenuti anche con l'autoscala dal comando provinciale di Perugia. Le fiamme sono state contenute rapidamente, limitando al minimo i danni. Dai sopralluoghi, ancora in corso, non sarebbero emerse al momento particolari compromissioni per l'edificio.