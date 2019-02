Città di Castello, gronda pericolante in centro storico: arriva l'autoscala dei vigili del fuoco

Minacciava ci staccarsi e cadere al suolo. In via Sant'Apollinare, in pieno centro storico a Città di Castello. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco con l'autoscala per mettere in sicurezza la gronda pericolante che dal tetto di un palazzo "ballava" pericolosamente. Operazione spettacolare e indispensabile per garantire l'incolumità dei cittadini.

L'intervento si è concluso rapidamente e in piena sicurezza, evitando ogni tipo di conseguenza.