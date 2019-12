Natale turbolento, scatenano il caos al bar: due denunciati, uno aveva in tasca un coltello

Natale turbolento. Seminano il caos al bar e finiscono denunciati. E' successo a Umbertide, dove i carabinieri sono dovuti intervenire in un bar del posto per sedare una lite tra due persone. Una volta bloccati i due contendenti, i militari li hanno denunciati per ubriachezza.

E non è finita qui. Uno dei due, un 56enne del posto, è stato trovato in possesso di un coltello di 15 centimetri che è stato sequestrato. L'arma, spiegano i carabinieri, non è stata mai estratta durante la lite e non è stata usata nemmeno come minaccia.