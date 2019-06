Città di Castello, a 88 anni investe coetanea mentre attraversa la strada

Una donna di 88 anni è stata investita mentre attraversava la strada. A guidare l'auto che l'ha colpita un coetaneo, entrambi di Città di Castello. L'incidente si è verificato il 20 giugno in via Martiri della Libertà, in prossimità dell'incrocio con via della Fornace, nel capoluogo tifernate.

Sul posto è intervenuta la polizia municipale per i rilievi e personale del 118 che hanno provveduto alle prime cure e poi a trasportarla all'ospedale cittadino, dove i medici l'hanno giudicata guaribile in 40 giorni.