Incidente a Citerna, muore uomo schiacciato dal tronco di un albero

Travolto dall'albero che stava abbattendo. Non c'è stato nulla da fare per un uomo - sui 50 anni - che, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato schiacciato dal tronco di un albero nel primo pomeriggio di oggi intorno alle 14 in località Vingone a Citerna. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, il personale medico del 118 e i carabinieri; quest'ultimi hanno effettuato i rilievi per accertare le dinamiche dell'incidente mortale. Il 118 ha potuto purtroppo costatare soltanto la morte dell'uomo che sarebbe residente a Monte Santa Maria Tiberina.

(notizia in aggiornamento)