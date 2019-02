Boato nella notte, commando fa saltare un bancomat: fuga con il bottino, devastati i locali

Alle 3 di notte un boato ha svegliato molte famiglie di Citerna. Non è stato il terremoto, non è stata una fuga di gas da un'abitazione. Ma dopo minuti lunghi di smarrimento, si è capito che un commando - di veri professionisti del crimine - con una forte carica esplosiva aveva assaltato la filiale della Banca Intesa San Paolo, ex Casse di Risparmio dell'Umbria. L'esplosivo è stato localizzato nel vano del Bancomat che è saltato permettendo ai criminale di "prelevare" velocemente una certa quantità di banconote. Il bottino, secondo i Carabinieri di Citerna, non è stato quantificato ma si parla di svariate migliaia di euro.

Sul posto è stato necessario l'intervento anche gli artificieri Nucleo Investigativo Perugia per analizzare l'esplosivo utilizzato e la tecnica. I danni alla struttura sono considerati importanti: sono saltate vetrate, distrutti suppellettili interni, pareti di cartongesso. La banca si trova al piano terra di una palazzina la cui stabilità adesso dovrà essere controllata da personale qualificato. Le indagini sono in corso.