Coronavirus, buone notizie da Citerna: primo guarito. Il sindaco: "Non molliamo"

"Ieri sera ci è stato comunicato dalla USLumbria1 il primo guarito da COVID-19 del Comune di Citerna, questa bella notizia ci rende tutti molto felici e ci fa iniziare a sperare": lo ha affermato il sindaco Enea Paladino nel suo bollettino medico sui contagi nel suo territorio. "Ma l’ottimismo - ha concluso il sindaco appellandosi - non ci faccia abbassare la guardia, perché la battaglia per sconfiggere il virus è ancora lunga e difficile. È necessaria ancora la massima attenzione e il rispetto delle disposizioni. Non rendiamo vani i tanti sacrifici fatti. Non molliamo ora!".

