Con la bicicletta rubata al laghetto di pesca sportiva, 48enne denunciato per ricettazione

Ai carabinieri la presenza di una bicicletta da donna con cestino e seggiolino per bambini davanti all'ingresso di un laghetto per la pesca sportiva a Citerna, era sembrata piuttosto strana. Tanto da decidere di fare accertamenti più approfonditi sul mezzo. Pochi giorni prima, una donna di Sansepolcro aveva denunciato il furto della sua bicicletta. La denuncia, diffusa anche alle stazioni dei carabinieri vicine, ha messo in allerta i militari impegnati nei controlli del territorio.

Dopo aver sentito alcuni avventori della struttura sportiva, i carabinieri sono risaliti al "proprietario" della due ruote che ha spiegato come la biclicletta gli fosse stata regalata da un conoscente.

Inviata una foto alla proprietaria, la bicicletta è stata riconosciuta dalla donna a cui è stata poi riconsegnata. Per il 48enne è scattata, di conseguenza, la denuncia per ricettazione