E' affidato ai servizi sociali, ma va a rubare nelle auto: 25enne arrestato e rinchiuso in carcere

Arrestato e rinchiuso nel carcere di Capanne. I carabinieri di Citerna hanno dato esecuzione all’ordine di sospensione della misura alternativa alla detenzione e immediato accompagnamento in carcere, emesso in dall’ufficio di sorveglianza di Perugia, a carico di un soggetto 25enne del posto, già sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali.



Il provvedimento è stato emesso perché il ragazzo è stato beccato a rubare in un’auto in sosta e denunciato per furto aggravato. Il giovane è stato arrestato e rinchiuso nel carcere di Capanne a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.