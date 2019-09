Cinesi in fuga sulla E45 con oggetti rubati nell'auto, fermati dalla Polstrada

Una pattuglia del distaccamento della Polizia stradale di Todi ha intercettato un’autovettura sospetta che, alla vista degli agenti, aumentava tentava la fuga.

Una volta raggiunto e fermato il veicolo, gli occupanti sono stati sottoposti a controllo e identificati come due cittadini cinesi residenti Roma, di cui uno dell’età di 38 anni regolare sul territorio nazionale e con precedenti di polizia e l’altro di 34 anni la cui posizione sul territorio nazionale è al vaglio dei competenti uffici del luogo di residenza.

A seguito del controllo venivano rinvenuti, all’interno dell’auto, denaro ed oggetti in argento, di cui i due cinesi non risultavano in grado di giustificarne il possesso, unitamente ad un manganello in metallo classificabile come oggetto atto ad offendere.

I due cittadini cinesi sono stati denunciati all’autorità giudiziaria per il reato di ricettazione e possesso di oggetto atto ad offendere.