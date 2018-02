Perugia, il cimitero per i nostri amici a quattro zampe è realtà: tutto il tariffario completo

Il cimitero per portare un fiore ai nostri amici a quattro zampe si trova a Perugia. Il gestore del cimitero è l’Empa e nelle ultime ore la Giunta di Palazzo dei Priori ha definito le tariffe relative alla sepoltura e ai servizi nel cimitero per animali d’affezione del canile pubblico comunale di Collestrada.

Per il seppellimento di un cane o un gatto fino a 10 kg di peso il padrone pagherà 60,00 euro, per un pet da 10 a 20 kg, 90,00 euro; 110,00 euro se la sepoltura riguarda un cane tra i 20 e i 30 kg di peso e, infine, 160,00 euro per un cane oltre i 30 kg. Le tariffe saranno riscosse dall’Enpa ( in qualità di gestore del cimitero) e vanno a coprire sia i costi diretti sostenuti dal gestore stesso, che quelli indiretti degli uffici comunali per le relative pratiche.