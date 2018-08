Ciclista investito da un'auto, è in gravissime condizioni: corsa disperata in ospedale

E' in gravissime condizioni il ciclista investito nella mattinata di oggi, mercoledì 29 agosto, a Serrone di Foligno. L'uomo, un 54enne, è stato soccorso dal 118. Sul posto anche i carabinieri. Allertato anche l'elisoccorso Icaro, che ha trasportato il ciclista all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. Ora è ricoverato, con un gravissimo politrauma e un trauma cranico e lotta per la vita in ospedale.

Notizia in aggiornamento