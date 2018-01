Centrato in pieno da un'auto mentre viaggia in bicicletta: trasportato in ospedale

Anziano in bicicletta investito da un'auto mentre attraversa la strada. E' accaduto nella serata di venerdì 5 gennaio nella zona di Bastia. L'uomo è stato trasportato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia; da quanto risulta è rimasto ferito a causa dell'impatto con il veicolo. Allertati subito i soccorsi, sul posto è intervenuta anche la polizia municipale per effettuare i rilievi e ricostruire l'esatta dimanica dell'incidente. Un altro incidente, questa volta lungo la E45: il conducente di un'auto è stato trasportato in ospedale dopo aver perso il controllo del mezzo che si è infine ribaltato, all'altezza di Lidarno.