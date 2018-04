La gita in Valnerina finisce male, brutta caduta per un ciclista: trasportato in ospedale

Attimi di paura per un ciclista maceratese, in gita a Castelluccio di Norcia e rimasto vittima di una brutta caduta in sella alla sua bici. Si sono concluse poco dopo le 13 di oggi pomeriggio, le operazioni di salvataggio da parte degli uomini del Soccorso Alpino e Speleologico dell'Umbria che lo hanno recuperato nei pressi del valico della Cona.

In soccorso al cicilista è intervenuta la squadra del Sasu di presidio a Castelluccio che è riuscita in breve tempo a recuperare l'uomo. Nel frattempo è arrivata anche un'ambulanza del 118 che ha provveduto a trasportare l'uomo all'ospedale di Camerino. In supporto anche i militari dell'Esercito impiegati nelle operazioni Strade Sicure.