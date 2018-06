Ubriaco cade a terra con la bici: corsa in ospedale, ricoverato in prognosi riservata

Brutta caduta per un anziano di circa 70 anni che nel pomeriggio di ieri, venerdì 29 giugno, stava passeggiando in sella alla sua bicicletta a Passignano sul Trasimeno. L'uomo è caduto, ha battuto la testa ed è stato soccorso dai sanitari del 118 accorsi sul posto con un'ambulanza. Vista la gravità della situazione, l'anziano è stato trasportato all'ospedale Santa Maria della Misericordia e ricoverato nel reparto di Neurologia. Al momento, però, i medici non hanno ancora sciolto la sua prognosi. Da quanto si apprende l'uomo aveva assunto sostanze alcoliche. Sul posto, per i rilievi e la dinamica, sono intervenuti i vigili urbani di Passignano.