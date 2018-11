Autocisterna si ribalta, chiusa per giorni la Perugia-Ancona: tutte le modifiche al traffico

Chiusa (provvisoriamente) e in entrambe le direzioni la Perugia-Ancona. Il tratto è quello tra l’innesto E45 e lo svincolo di Petrignano d’Assisi, dopo l’incidente avvenuto questa mattina. Un’autocisterna che trasportava olio alimentare si è ribaltata perdendo parte del carico in corrispondenza dello scambio che consente il rientro in carreggiata dopo un tratto interessato da un cantiere.

I tecnici Anas intervenuti sul posto hanno accertato che l’olio disperso ha compromesso il piano viabile rendendo necessario il rifacimento dell’asfalto nel tratto interessato. "I lavori saranno avviati immediatamente e – compatibilmente con le condizioni meteo –completati entro pochi giorni", spiega Anas.

Per il traffico proveniente dalla E45 e diretto verso Ancona è consigliata l’uscita Foligno/Assisi, percorrenza della SS75 “Centrale Umbra” e uscita al primo svincolo “Ospedalicchio/Aeroporto”, prosecuzione sulla viabilità provinciale in direzione Petrignano/Ancona e ingresso sulla strada statale 318 “di Valfabbrica” allo svincolo “Petrignano”.

Per il traffico proveniente da Ancona e diretto verso la E45 è prevista l’uscita obbligatoria allo svincolo di Valfabbrica, prosecuzione sul vecchio tracciato della statale (Pianello-Ripa) e ingresso in E45 allo svincolo di Ponte Valleceppi (in direzione Roma) o Ponte Felcino (entrambe le direzioni).