Il chitarrista dei Negrita riabbraccia le sue chitarre ritrovate a Perugia

Ritrovate a Perugia le chitarre rubate ad Enrico Salvi, il chitarrista dei Negrita sul finire del mese di dicembre.

Il recupero delle chitarre è avvenuto grazie alla segnalazione del titolare di un negozio di strumenti musicali che si trovato due persone in negozio che hanno provato a vendere le chitarre. Il negoziante si è insospettito per l’atteggiamento dei due individui e ha chiesto qualche informazione in più sulla provenienza degli strumenti.

I due hanno provato a spiegare qualcosa, ma poi sono fuggiti lasciando le chitarre nel negozio. L’esercente ha chiamato il 113 e ha fornito il numero di targa e una precisa descrizione della vettura dei due personaggi.

La Polizia è riuscita a risalire all’identità del proprietario dell’auto e a divulgare elementi utili a tutte le forze dell’ordine per la ricerca dei due malviventi.

Le chitarre è stato appurato che sono quelle sottratte alla band dei Negrita a Natale.

Le due chitarre provento di furto sono state sottoposte e sequestro e questa mattina, presso gli uffici della Questura di Perugia, sono state riconsegnate al musicista, molto contento di rientrare in possesso degli strumenti, il cui furto aveva denunciato sui social.