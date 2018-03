Lavanda dei piedi, il Cardinale Bassetti vuole accanto anche i lavoratori: "Il lavoro è sacro"

“Ho tanto desiderato mangiare questa Pasqua con voi, prima dalla mia passione. Sono queste le parole di Gesù pronunciate all’inizio della sua ultima cena, prima di morire. Come sempre, ma ancor più in questa ora, di passaggio, Gesù vuole stare con i suoi, quelli di ieri e quelli di oggi, noi compresi”.

Così il cardinale Gualtiero Bassetti ha esordito nell’omelia della Messa in Coena Domini del Giovedì Santo (29 marzo), nella cattedrale di Perugia, compiendo il rito della Lavanda dei piedi a dodici persone: quattro anziani, quattro lavoratori e quattro giovani. Il cardinale, in mattinata, era stato in visita alla sezione femminile del Carcere di Capanne (Pg), dove aveva celebrato l’Eucaristia e compiuto la Lavande dei piedi a dodici detenute. Per tutte ha avuto parole di conforto e di incoraggiamento

“L’insegnamento della Lavanda dei piedi, del chinarsi verso gli altri più deboli, poveri e indifesi”. Soprattutto per noi cristiani, non è solo un segno, ma è un esempio da seguire: lavarci i piedi gli uni gli altri, a partire dai più deboli, dai più poveri, dai più indifesi. Grazie Gesù per averci dato questo insegnamento”.

I tre segni della Lavanda dei piedi: anziani, lavoratori e giovani. Soffermandosi ancora sul significato della Lavanda, il cardinale ha detto: «lavare i piedi non è un gesto: deve diventare, per noi cristiani, un modo di vivere». Poi ha spiegato perché ha dedicato la Lavande dei piedi ad anziani, lavoratori e giovani, definendoli tre segni della Chiesa. “Ho scelto quattro anziani delle nostre case di carità, quali la Residenza protetta “Fontenuovo” e il “Villaggio Santa Caterina”. Gli anziani rappresentano la fragilità della vita e accanto a loro ho voluto quattro lavoratori, perché quante volte, durante questa Quaresima, andando nelle fabbriche, ho ripetuto che il pane è la vita della nostra gente. Togliere il pane è come togliere la vita. Quanto è importante il lavoro, perché il lavoro è sacro, viene da Dio ed è Lui che ci ha affidato la terra come un giardino da coltivare e da custodire. E come terzo segno ho voluto quattro giovani, il futuro dell’umanità e della Chiesa, la nostra vera speranza. Con questo gesto rivolto alle future generazioni, noi tutti questa sera ci impegniamo ad avere cura di loro”