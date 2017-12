La chiesa di Monteluce chiusa da mesi, i cittadini scrivono al Sindaco.."Ci aiuti, il quartiere così rischia di morire"

La chiesa di Monteluce, chiusa a marzo del 2017 con una ordinanza sindacale a causa di problemi di agibilità, è ora al centro di una raccolta firme dei residentie parrocchiani del quartiere che chiedono al Sindaco di Perugia, Andrea Romizi, un interessamento sulla questione della ripertura. "La vicenda della chiesa Santa Maria Assunta è in mano alla Sovrintendenza di Roma e al Ministero dell'interno, proprietario dell'edificio, si trascina oramai da nove mesi senza un'apparente soluzione".

Da nove, lunghi mesi, la chiesa è ancora chiusa e inagibile: un danno per i cittadini e gli amanti di questa storica chiesta del quartiere, che in questa lettera inviata alla nostra redazione chiedono un aiuto al Sindaco affinchè Monteluce possa rivedere aperte le porte del suo "gioiello".

"Pregiatissimo Sindaco Romizi, noi parrocchiani, abitanti e comuni cittadini che risiedono, lavorano e amano Monteluce le inviamo questa lettera con la richiesta di un suo interessamento sulla vicenda riguardante i lavori di restauro della Chiesa di Santa Maria Assunta, che, come saprà, oramai da nove lunghi mesi è chiusa ed inagibile.. A seguito delle verifiche effettuate dopo il sisma dell'ottobre 2016 si è pervenuti alla sua ordinanza comunale di chiusura dell'edificio con l'obbligo di ripristino a carico dell'ente proprietario della Chiesa, ovvero il Ministero degli interni.

Nonostante siano già stati stanziati i fondi e presentato il progetto alla Sovrintendenza, a distanza di quasi un anno nulla è stato ancora fatto e nel frattempo la situazione all'interno della chiesa sta ulteriormente peggiorando, a causa delle infiltrazioni che stanno rovinando le opere d'arte da poco restaurate... Un danno ingente che inesorabilmente aumenta giorno dopo giorno..

Senza chiesa Monteluce sta perdendo la sua identità, il suo cuore pulsante, che per il nostro quartiere, già così duramente provato dalle trasformazioni per la chiusura del Policlinico, significherebbe morire. Non esistono ragioni burocratiche che possano prevalere sulla volontà di uomini e donne che si impegnano per salvaguardare ciò che li fa sentire comunità:fede, ricordi, storie, legami.. Confidiamo che lei possa farsi efficace portavoce della nostra necessità di riavere la nostra chiesa, a cui ognuno di noi è profondamente e indissolubilmente legato..."